Millionär verschenkt Geld an Greise Als wir gerade am Grübeln waren, wie wir das Geld für die Handyrechnung auftreiben können, erreichte uns ein kleiner Lichtblick aus Singapur. Ein 91 Jahre alter Millionär hat jedem gesunden Greis in Singapur, der über 90 Jahre alt ist, 1.000 Singapur-Dollar (rund 550 Euro) als Geschenk versprochen. Die Betroffenen müssten lediglich beweisen, dass sie selbstständige Entscheidungen treffen könnten, bei klarem Verstand und körperlich aktiv seien, teilten Verwandte des Bankers Tan Chin Tuan am Freitag in einer Erklärung mit.

